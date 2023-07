VXL | la riflessione di un blogger | 'Meglio un buon mercenario che un disertore'

(Di mercoledì 19 luglio 2023) "Nel calcio non esistono più le bandiere", una frase ormai cult che si ripete sempre più spesso con il passare del tempo...

La Serie A sta diventando sempre più un supermarket per i campionati esteri, specialmente per la Premier e per la Saudi Pro League. Con la fuga di talenti dal nostro campionato, il livello si abbasser ...