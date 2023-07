Von der Leyen | “A tenere insieme Ue e Celac è la carta dell’Onu”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 19 luglio 2023) BRUXELLES – “Tutti noi vogliamo la pace e la vogliono specialmente gli ucraini, che soffrono terribilmente. C’è un elemento che ci tieneed è ladelle Nazioni Unite e il diritto internazionale. E’ un sistema di regole che tutti abbiamo a cuore”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von derin conferenza stampa sottolineando che il dibattito al vertice Ue-Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici () ha “chiarito che tutti vogliamo una pace duratura”. La mancanza di unanimità su Kiev ha fatto sì che la guerra in Ucraina venisse inserita nelle conclusioni del vertice. “Ho detto chiaramente fin dall’inizio che non potevamo fare del vertice Ue-un vertice sull’Ucraina. Ma è chiaro che l’Ucraina è una questione di grande importanza per l’Europa e per il ...