... presente al link: https://www.change.org/feltrinellialvomero , per dire sì all'apertura di una libreria Feltrinelli al, petizione indirizzata al ministro della Cultura, Gennaro, ...Solo a Napoli ce ne sono 5, compreso stazione e aeroporto e cerca una location al, quartiere in pieno rispolvero da intelletto/chic. Il ministro della Cultura Gennarone sarebbe ......il numero dei grandi musei dotati di autonomia e qui nasceranno i musei nazionali delche ...evidenzia come ci siano "partiti di cartapesta e partiti reali, con questi ultimi che sono ...

Vomero, Sangiuliano: Qui nascerà Museo nazionale - Ildenaro.it Il Denaro

“Al Vomero nascerà un altro dei grandi poli museali autonomi italiani, parte della riforma che insieme al direttore Osanna abbiamo disegnato. Si chiamerà Museo nazionale del Vomero, accorperà San Mart ...” Finalmente – esordisce Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione vomero, dopo tante notizie negative, anche per gli aspetti legati alla cultura ...