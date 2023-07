Volley | l’Italia debutta con una vittoria agli Europei Under 17 | Olanda ko | Cremonini e Garello top scorer

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 luglio 2023)ha esordito con una bella17 dimaschile, incominciati oggi a Podgorica (Montenegro). La nostra Nazionale ha sconfitto l’per 3-0 (25-22; 25-19; 25-13) e si è così portata provvisoriamente in testa al gruppo II in cui figurano anche Francia, Spagna, Finlandia, Repubblica Ceca, Polonia, Serbia. Gli azzurri torneranno in campo domani contro i transalpini in un match già importante in ottica qualificazione alle semifinali della rassegna continentale di categoria. Sotto la regia di Simone Porro si sono distinti gli attaccanti Gianluca(12 punti), Nicolò(12) e Simone Bertoncello (7). In doppia cifra anche il centrale Alessandro Benacchio (10 punti, 3 muri) affiancato da ...