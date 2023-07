Volley | gli USA sventano la rimonta della Francia in Nations League | vittoria al tie-break e semifinale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Gli USA hanno sconfitto laper 3-2 (25-21; 25-18; 17-25; 24-26; 15-9) e si sono qualificati alle semifinali2023 dimaschile. La compagine a stelle e strisce, che aveva chiuso la fase preliminare al primo posto, è riuscita a contenere il tentativo didei Campioni Olimpici, capaci di risalire dallo 0-2 ma poi crollati nel corso di un tie-dominato in lungo e in largo dagli americani. Gli USA attendono ora di conoscere la prossima avversaria a Danzica (Polonia): sarà la vincente del confronto in programma questa sera tra Italia e Argentina. I transalpini hanno primeggiato a muro (11 contro 7) e al servizio (6 contro 5), ma i 31 errori contro i 24 degli avversari sono risultati determinanti. Prestazione sopra le righe da ...