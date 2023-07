Volley | Finals VNL maschile 2023 | l’Italia domina contro l’Argentina | 3-0 e semifinale contro gli Usa

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 luglio 2023)batte 3-0, 25-17 25-13 25-14,nelle Finale diball Nations League. Partita a senso unico Ergo Arena di Danzica, in Polonia, con gli azzurri cheno dall’inizio alla fine andando in svantaggio solo in apertura di secondo set, sul 2-0 per i sudamericani. Ottime indicazioni per De Giorgi da tutto il sestetto iniziale, tenuto in campo per tutta la durata del match per affinare l’intesa in vista dei titolarissimi. Mvp Michieletto con 15 punti, 13 attacchi, 1 muro e 1 ace. Bene anche Lavia e Romano con 12 e 11 punti. Il migliore delè Loser con 10 punti, 7 attacchi, 2 muri e un ace.tornerà in campo sabato per lagli Stati ...