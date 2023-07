Volley femminile | il ranking olimpico dopo la Nations League Italia terza | cruciale per le Olimpiadi 2024

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La2023 diha mutato gli equilibri nelFIVB, ovvero la classifica mondiale stilata dalla Federazione Internazionale. La Turchia ha infatti conquistato il prestigioso torneo internazionale itinerante ed è balzata al comando con 365,64 punti, scavalcando gli USA (358,45il quarto posto ad Arlington). L’si è confermata inpiazza: le azzurre si sono dovute arrendere al cospetto della Turchia ai quarti di finale, ma nonostante l’assenza di tante big sono riuscite a conservare il piazzamento con 354,41 punti. La nostra Nazionale è seguita dal Brasile (346,21 per le vicecampionessa iridate, eliminate dalla Cina ai quarti) e dalla Serbia (345,74 per le Campionesse del Mondo, assenti alla Final Eight), ...

Le azzurrine torneranno in campo domani alle ore 17.30 per sfidare la Serbia nell'ultimo impegno della fase a giorni dei Campionati Europei under 17. Diretta Le partite del Campionato ...Il torneo diè in programma dal 24 al 29 luglio e vedrà impegnate in campo le Nazionali under 19 maschile e. Nella passata edizione le due formazioni dell'Italia (under 19...2023 - 2024 Serie B1Squadra Mosaico Ravenna Carola Ollino è una nuova giocatrice del Mosaico Ravenna per la stagione 2023 - 2024 del(Serie B1). È ufficiale l'inserimento in rosa della forte schiacciatrice piemontese nel gruppo che verrà gestito dai coach Barbolini - Falco. Nata a Torino nel 2003, 180 cm di altezza,...

Il club del presidente Baccarani ha ingaggiato il ds Cioni, tutto lo staff tecnico (coach Ghibaudi in testa) del Montale da dove arriveranno anche due giocatrici.PERUGIA – Ancora tanti movimenti sul mercato della pallavolo. In uscita anch numerosi atleti di alto livello, in virtù del minor numero di squadre presenti al vertice della disciplina nella prossima s ...