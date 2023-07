Volley Champions League femminile 2023 2024 | tutti i gironi con Conegliano | Milano e Scandicci

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 luglio 2023) In Lussemburgo quest’oggi è andato in scena il sorteggio della fase arelativa alla prossimadi. Tutte a caccia del Vak?fbank Istanbul, che lo scorso aprile si era aggiudicato la sesta coppa della sua storia. Sono tre le squadre italiane al via, di cui due che erano inserite in prima fascia, ovvero l’Imocoe la Vero. Seconda fascia, invece, per la Savino Del Bene. Ecco come è andato il sorteggio con. POOL A Vero(ITA) Vak?fBank Istanbul (TUR)Mulhouse Alsace (FRA) Jedinstvo ...