Volley | Champions League 2023-2024 | sorteggiati i gironi Definite le avversarie di Trento | Civitanova e Piacenza

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 luglio 2023) In Lussemburgo è andato in scena il sorteggio della fase adelladimaschile. L’Italia sarà presente con tre formazioni nella massima competizione europea, desiderose di riscattare l’ultima stagione inferiore alle aspettative.ripartirà dopo aver perso per tre anni consecutivi contro lo ZAKSA Kedzierzyn Kozle, detentore del trofeo (due volte in finale e nell’ultima stagione ai quarti). I dolomitici possono ritenersi fortunati nel gruppo B: i polacchi dell’Asseco Resovia vanno presi con le pinze, mentre i francesi del Tours e gli sloveni dell’ACH Lubiana non impensieriscono più di tanto. La nuovafarà il proprio esordio nella manifestazione ed è stata fortunata nella pesca della testa di serie, ...