Volley | CEV Cup 2023-2024 | sorteggiati i primi turni | le avversarie di Milano e Chieri

(Di mercoledì 19 luglio 2023) In Lussemburgo si sono svolti i sorteggi di 32mi e 16mi di finale della CEV Cupdimaschile e femminile, la seconda competizione europea per importanza.è già stata ammessa al secondo turno del torneo maschile, dove incrocerà la vincente della sfida tra i belgi del Decospan VT Menen e gli ucraini dell’Epicentr-Padolyany Horodok. Un accoppiamento sulla carta agevole per la compagine meneghina, indubbiamente tra le grandi favorite per la conquista del trofeo insieme ai turchi del Fenerbahce Istanbul e ai tedeschi del PowerDueren, senza dimenticarsi delle compagini che retrocederanno della Champions League dopo la fase a gironi. Tra le donne, invece,esordirà direttamente ai sedicesimi di finale e conosce già l’identità della propria rivale: saranno ...

In Lussemburgo quest'oggi è andato in scena il sorteggio dei preliminari relativi alla prossima edizione maschile e femminile dellaCup 2023/2024 . Due le partecipanti del nostro Paese, una per torneo. Tra gli uomini l' Allianz Milano , reduce dall'incredibile corsa playoffs della scorsa primavera, culminata con la sconfitta ...... i cinque gironi della Main Phase dellaVolleyball Champions League 2024. Gas Sales Piacenza ... 22 o 23 novembre 2023 Gas Sales BluenergyPiacenza " Halkbank Ankara 2ª giornata " 28, 29 o 30 ...Si è svolto oggi in il sorteggio dellaChampions League , dall'urna di Lussemburgo sono emersi i cinque gironi della massima competizione europea per club. La Savino Del Bene, alla sua quarta partecipazione, è stata sorteggiata ...

Il club meneghino se la vedrà con la vincente della sfida tra il Decospan VT MENEN (Belgio) e l'Epicentr - Podolyany HORODOK (Ucraina).Non è invece bastato il sorteggio alla TrasportiPesanti Casalmaggiore per conoscere la squadra che dovrà affrontare nel primo turno di CEV Challenge Cup. L'urna ha infatti abbinato le casalasche alla ...