Volley CEV Cup 2023 2024 | preliminari maschili e femminili con Milano e Chieri

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 luglio 2023) In Lussemburgo quest’oggi è andato in scena il sorteggio deirelativi alla prossima edizione maschile e femminile della CEV Cup. Due le partecipanti del nostro Paese, una per torneo. Tra gli uomini l’Allianz, reduce dall’incredibile corsa playoffs della scorsa primavera, culminata con la sconfitta nella finale per il 3°posto contro Piacenza. Tra le donne invece i colori azzurri verranno difesa dalla compagine di. Ecco come è andato il sorteggio con isia del torneo maschile che di quello femminile. SORTEGGIO FEMMINILE SORTEGGIO MASCHILE SportFace.