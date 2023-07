Volano stracci tra Fabrizio Corona e Antonella Fiordelisi | indiscrezioni su un nuovo fidanzato e la verità sulla denuncia

Gomez in pole per prendere il posto di Bianca Berlinguer a Cartabianca, ecco l'unico modo per il centro destra di non avere guai. Commento Nell'etere televisivoe frullano, biscotti, possibilità, spunti ed intuizioni un po' dettati dalla logica (a volte sulfurea) a volte si tratta di verità appena anticipate. In ogni caso la rivoluzione Rai - ...Dagonews chiara braga elly schlein.glialla Camera tra i parlamentari Pd sulla spinosissima questione della maternità surrogata. A Montecitorio arriva la proposta di legge di Fratelli d'Italia per rendere l'utero in ...Nel mirino dei due (ex) esponenti della Lega di Terni la mancata ricandidatura di Latini ed il flop elettorale:gliE' una Lega sempre più spaccata quella che si appresta al congresso regionale di fine settembre che sancirà la nomina del nuovo segretario regionale. Dopo che Virginio Caparvi si è ...

Quando volano gli stracci dell’Arte Contemporanea ArtsLife

La maggioranza è divisa su tutto: dal fisco all'autonomia, dalla giustizia al Mes. Restano uniti solo sulla guerra ai poveri.Tina Cipollari potrebbe essere fatta fuori da Uomini e donne per volere di Pier Silvio Berlusconi È questa l'indiscrezione che, da diversi giorni, circola con grande insistenza sui social, scatenando ...