“Voglio più continuità” | l’azzurro lancia la stoccata a Garcia sul futuro

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 19 luglio 2023)dovrà effettuare valutazioni importanti durante questi giorni di ritiro, per decidere ildi alcuni componenti della rosa La fascia destra della scorsa stagione, formata dal continuo alternarsi di Politano e Lozano, non ha dato le giuste sicurezze dal punto di vista realizzativo: solo 6 gol in due, tre a testa. Per questo motivo, nelle ultime settimane, sono insistenti le voci che vorrebbero almeno uno dei due lasciare il Napoli. Politano richiede più spazio: le dichiarazioni in diretta Intercettato ai microfoni di Sky Sports, Politano ha delineato gli obiettivi personali per la prossima stagione, di seguito quanto dichiarato: “avere piùrispetto all’anno scorso, giocare più partite e fare molti più gol”. Politano richiede spazio: le dichiarazioni (LaPresse) – ...