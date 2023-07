Vladimir Putin | come ha truffato gli Ayatollah | esplode il caso-Iran

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) E lo Zar rifilò un “pacco” agli... Detta in modo un po' estremo, ma sembra che inizi essere questa la sensazione più diffusa nei comandiiani. Oggetto: un grande lotto di 50 caccia Su-35 che la Russia aveva promesso all', che l'ha già pagato per intero, e che doveva arrivare entro fine 2023. Ma il think tank Bourse & Bazaar dice che la consegna latita, e che a Teheran si stanno spazientendo. I problemi con l'acquisto di equipaggiamento militare da Mosca sono diventati noti dopo una dichiarazione del comandante dell'aeronautica militareiana, il generale di brigata Hamid Vahedi. “Per quanto riguarda l'acquisto di caccia Su-35 dalla Russia, ne abbiamo bisogno, ma non sappiamo quando entreranno nel nostro squadrone”, ha detto a inizio mese in un'intervista alla televisione ...