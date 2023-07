Vince Gall | Pogacar crolla e Vingegaard si prende il Tour de France | gli highlights della 17ª tappa

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Felixtrionfa nella 17esimadelde, sul podio anche Simon Yates e Pello Bilbao. Jonas, quarto al traguardo, ipoteca definitivamente la sua vittoria in questa Grande ...

Felixtrionfa nella 17esima tappa del Tour de France, sul podio anche Simon Yates e Pello Bilbao. Jonas Vingegaard, quarto al traguardo, ipoteca definitivamente la sua vittoria in questa Grande Boucle, ...Intanto, in testa, Felixè scattato all'inizio del tratto più duro ed è riuscito a fare una certa differenza su Simon Yates, che si è portato al suo inseguimento. L'ultima parte della scalata è ...COURCHEVEL (FRANCIA) " Felixtrionfa nella 17esima tappa del Tour de France, la Saint Gervais Monte Bianco - Courchevel di 166 chilometri con arrivo in quota. Nella frazione regina dell'edizione 110 della Grande Boucle. l'...

Grandissima impresa di Felix Gall nella diciassettesima tappa del Tour de France 2023. In una frazione con un dislivello di oltre 5400 metri, l’austriaco della AG2R Citroën Team lascia sul posto i suo ...Gall non solo ha scavalcato Kuss e Gaudu all'interno della top-10 generale, ma si è pure issato al secondo posto della classifica scalatori (lui che la maglia a pois l'ha vestita per un giorno nella ...