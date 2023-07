(Di mercoledì 19 luglio 2023), la prima tempesta della stagione che ha colpito ilsettentrionale al confine con la Cina, si è indebolita in una, come riferito dal quotidianoPlus. ...

Vietnam: Talim più debole, passa a depressione tropicale Agenzia ANSA

Talim, la prima tempesta della stagione che ha colpito il Vietnam settentrionale al confine con la Cina, si è indebolita in una depressione tropicale, come riferito dal quotidiano Vietnam Plus.Terrore in Vietnam a causa del tifone Talim che arriva dalla Cina. Sospesi molti voli e in atto diverse evacuazioni, tra turisti e locali ...