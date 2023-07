Video Tour de France | Ciccone prima della 17ª tappa | ' Voglio godermi questo giorno'

Prima della partenza della 17ª tappa delde France 2023, con arrivo a Courchevel, il ciclista del team nbsp;Lidl - Trek, Giulio Ciccone, che indossa la maglia a pois di miglior scalatore, racconta le sue sensazioni. Guarda il ...... almeno fino al 24 settembre, l'esposizione allestita nei locali del Vescovado - Santuario della Spogliazione ospiterà la bicicletta con cui Gino Bartali, nel 1949, arrivò secondo alde France. ...... è online il programma del tanto atteso viaggio in Cile dal 06 al 19 Ottobre 2023! Illeader ... in uno strepitoso, come si vede la nostra Galassia ad occhio nudo dal deserto più scuro del ...

Un'ora e tre quarti di musica davanti a circa tremila presenti. “Atmosferico” è il tour che omaggia i 20 anni dell'album "Amorematico", il terzo della band torinese: 14 tracce che comprendono pezzi ...Subito dopo l'entusiasmante tappa a cronometro, con l'impressionante prestazione di Jonas Vingegaard, il Tour propone un altro tappone di montagna, con ben cinquemila metri di dislivello e quattro ...