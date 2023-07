Come consuetudine, i tifosi del Newcastle hanno già dedicato unal nuovo acquisto, Sandro Tonali. Le note e il testo sono molto simili a quelli già utilizzati da altri tifosi per altri italiani. Questo il testo: 'Sandro Tonali, nbsp;Sandro Tonali. Drinks ...Aldegli stizziti nei confronti della firma di Libero si è aggiunto in tempo zero il Movimento ... Ildi Casalino che nel 2004 affermava: "Dico sempre che a me i vecchi fanno schifo. Tutti ...Rush inizia con undi voci maschili dal sapore vintage anni Settanta e ritmo house, per ... Ilinizia con lui di spalle che si schiaffeggia il sedere, che è la cover del singolo, la cover ...

Video, il coro per Tonali dei tifosi del Newcastle La Gazzetta dello Sport

«Sandro Tonali, Sandro Tonali! Beve Moretti, mangia spaghetti, odia il Sunderland!», un coro, quello dei tifosi del Newcastle per l'ormai ex Milan, mutuato da quello che i tifosi del Tottenham dedicav ...