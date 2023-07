(Di mercoledì 19 luglio 2023) Come vi abbiamo riportato, ieri notte a NXT Dominik Mysterio ha clamorosamente sconfitto Wes Lee, conquistando così il, suo primo titolo in singolo. Determinante l’aiuto dei suoi compagni del Judgment Day e in particolare di Rhea Ripley.la fine della puntataDom ha festeggiato la sua. “Nessuno può fermare il JD”la clamorosa conquista del NA, Dominik Mysterio si è presentato euforico nel backstage. Il JD sta vivendo un grande periodo,una fase di tensione all’interno del gruppo, e sembrano inarrestabili.Dom e Mami hanno parlato per WWE Exclusive esprimendo tutta la loro euforiria. Rhea ha evidenziato come il suo “Latino Heat” abbia già ...

VIDEO: Dirty Dom gongola dopo la vittoria del North American Title Zona Wrestling

Come vi abbiamo riportato, ieri notte a NXT Dominik Mysterio ha clamorosamente sconfitto Wes Lee, conquistando così il North American Title, suo primo titolo in singolo. Determinante l'aiuto dei suoi ...