Video choc | telecamera nascosta scopre gli orrori subiti da un bambino nella casa della tata

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Oggi Notizie Un'avventura da brividivita di una madre e del suo piccolo eroe, Luke. Un viaggio che ci ricorda quanto sia importante la sicurezza dei nostri piccoli e la necessità di vigilare su chi li ha in custodia. C'è una storia che sta facendo il giro del web e che ha come protagonisti una mamma coraggiosa di Lexington, Kentucky (USA), e il suo piccolo guerriero di quattro anni, Luke. Questo piccolo eroe non è unqualunque: con la sua sindrome di Down, l'epilessia e problemi cardiaci, è un vero e proprio guerrierovita che ha bisogno di cure costanti. Quando la babysitter Lillian White è entratavita di Luke esua mamma, Tiffany Fields, a partire da luglio 2016, qualcosa è cambiato. Tiffany, una mamma leonessa, ha notato dei cambiamenti nel comportamento del ...

La caduta di Mussolini e l'inutile dichiarazione di 'città aperta' Lodel bombardamento, prima ...- Viaggio a San Lorenzo, quartiere in lotta contro la gentrificazione ...In gergo si chiama shitstorm l'ondata di odio via social che si è scatenato contro l'europarlamentare della Lega, Silvia Sardone rea di non piacere al rapper Baby Gang che con uncondiviso sui ...Bruttissimo infortunio per Nicolò Zaniolo durante un match amichevole tra il suo Galatasaray e gli austriaci dello Sturm Graz. L'ex giocatore della Roma è infatti caduto rovinosamente a terra dopo un ...

Calci e pugni in spiaggia: il video choc ilGiornale.it

Invece di fare castelli di sabbia hanno disegnato, sull'arenile di Sottomonte, una maxi svastica accompagnata da alcune parole in tedesco e una SS. A realizzarla - cosa che ha ...Disavventura per il giocatore italiano nel corso di un’amichevole con il Galatasaray. Ecco cosa è successo all’ex Roma Nicolò Zaniolo è tornato a correre e sudare con la maglia del… Leggi ...