Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2023 ore 19 | 45

(Di mercoledì 19 luglio 2023)DEL 19 LUGLIOORE 19:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN PRIMO PIANO LA PONTINA, RIMOSSO L’ INCIDENTE TRA POMEZIA E CASTELNO VERSO, TRAFFICO SCORREVOLE. SULLA LAURENTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE SI VIAGGIA INCOLONNATI TRA ARDEA E IL BIVIO PER ANZIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RESTIAMO IN ZONA, SULLA VIA DEL MARE CODE A TRATTI A P ARTIRE DALLO SVINCOLO PER LA PONTINA E BORGO SANTA RITA SEMPRE NEI DUE SENSI. SULLA LITORANEA CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA-FIUMICINO E TUSCOLANA. IN INTERNA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA CASSIA E SALARIA E ANCORA TRA NOMENTANA E ...