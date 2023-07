Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2023 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 luglio 2023)DEL 19 LUGLIOORE 18:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA PONTINA, E’ STATO SPENTO L’INCIDENDIO TRA CASTELNO E POMEZIA IN DIREZIONE LATINA. TRAFFICO TORNATO SCORREVOLE. MENTRE SI SONO FORMATE CODE TRA LO SVINCOLO PER VIA STRAMPELLI E VIA DEI RUTULI SEMPRE VERSO LATINA. IN DIREZIONECI SONO CODE PER INCIDENTE TRA POMEZIA E CASTELNO. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, PERMANGONO LE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA CASSIA E SALARIA E ANCORA TRA NOMENTANA E PRENESTINA. RALLENTAMENTI STANNO INTERESSANDO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24TERAMO TRA TOGLIATTI E ...