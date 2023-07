Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2023 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 luglio 2023)DEL 19 LUGLIOORE 17:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENDIO SI SONO FORMATE CODE TRA CASTELNO E POMEZIA IN DIREZIONE LATINA. RACCOMANDIAMO ATTENZIONE ALLA GUIDA PER LA PROBABILE PRESENZA DI FUMO IN CARREGGIATA. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, FILE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E ANCORA TRA NOMENTANA E PRENESTINA. RALLENTAMENTI STANNO INTERESSANDO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24TERAMO TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN COMPLANARE IN USCITA. SULLA COLOMBO INCOLONNAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA. SULLA LITORANEA SI ...