Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2023 ore 16 | 30

(Di mercoledì 19 luglio 2023)DEL 19 LUGLIOORE 16:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN PRIMO PIANO UN AGGIORNAMENTO SULLA VIA DEL MARE, LA STRADA RIAPERTA TRA VIA DI CASTEL FUSANO E ACILIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. RIMOSSO L’INCIDENTE CHE NE AVEVA PROVOCATO LA CHIUSURA. UN ALTRO INCIDENTE STA INVECE INTERESSANDO VIA PRENESTINA, SI SONO FORMATE CODE ALL’ALTEZZA DI COLLE MONFORTANO NEI DUE SENSI. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, FILE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA LAURENTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E ANCORA TRA NOMENTANA E LO S VINCOLO PER L’A24-TERAMO. A PROPOSITO DELL’A24, SUL TRATTO URBANO SI RALLENTA TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN COMPLANARE IN USCITA. SULLA ...