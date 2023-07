Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 luglio 2023)DEL 19 LUGLIOORE 15:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAVEDIAMO LA SITUAZIONE DLE TRAFFICO INZIANDO DALLA VIA DEL MARE, LA STRADA E’ INFATTI CHIUSA A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA VIA DI CASTEL FUSANO E ACILIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, FILE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E ARDEATINA. SULLA PONTINA SI SONO FORMATE CODE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER ...