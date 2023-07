Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2023 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Viabilita 19 luglio ore 9:20 SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA SALARIA E CASSIA IN CARREGGIATSA ESTERNA RIMANENDO IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRAFIUMICINO ED APPIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA ED OSTIENSE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA LA TOGLIATTI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LAFIUMICINO TRAFFICO RALLENTATO TRA PARCO DE MEDICI E LA MAGLIANA DIREZIONE EUR SULLA STATALE CASSIA BIS PER UN CANTIERE ATTIVO LUNGHE ALTEZZA FORMELLO DIREZIONEINFINE IN VIA SALARIA PER LAVORI PROGRAMMATI, TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA SETTWBAGNI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE Servizio fornito da Astral