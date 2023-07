Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2023 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Viabilita 19 luglio ore 8:20 SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA EFIUMICINO IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASSIA BIS E BOCCEA, RIMANENDO IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA AURELIA ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LE USCITE ARDEATINA E NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA LA TOGLIATTI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO PER OTR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE SULLA STATALE PONTINA LUNGHE CODE TRA CASALAZZARA E POMEZIA DIREZIONECI SPOSTIAMO IN VIA CASSIA DOVE SI RALLENTA TRA LA STORTA LE GIUSTINIANA DIREZIONE TRIONFALE MENTRE SULLA STATALE CASSIA BIS UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO ALTERZZA FORMELLO DIREZIONEServizio fornito da Astral