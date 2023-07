Via D' Amelio | Meloni “A testa alta contro la mafia | mai scappata”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 19 luglio 2023) PALERMO (ITALPRESS) – “Sono convinto che la battaglialasi possa vincere”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, incontrando i giornalisti in prefettura, a Palermo, nell'anniversario della strage di via D'. “Lo Stato ha inferto in questi mesi colpi importantissimila criminalità organizzata e io sono stata colpita dal fatto che si mettesse in discussione finanche questo”.“Io ho cominciato a fare politica – aggiunge -quando hanno ucciso Paolo Borsellino, a poche settimane dalle morte di Giovanni Falcone. E per me quell'esempio di uomini delle Istituzioni consapevoli dei rischi che corrono e ciò nonostante continuano a fare il loro lavoro, rimane uno degli elemento più simbolici di quello che mi ha spinto a fare politica e dove sono oggi”. “Il senso della ...