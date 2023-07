Via d' Amelio | la premier Meloni | ' Lotta alla mafia è parte di noi Sarò a Palermo per onorare Borsellino'

Così la premier Giorgia Meloni in una lettera al Corriere della Sera nel giorno dell'anniversario della strage diD', a Palermo , dove il 19 luglio 1992 furono assassinati il magistrato ...Entrambe a Palermo la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein per l'anniversario della strage diD', dove il 19 luglio del '92 furono assassinati il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta.nMa non si dovrebbero incrociare le due leader perché la premier deporrà una corona ...Si tengono oggi a Palermo le cerimonie di commemorazione del XXXI Anniversario della strage diD', in ricordo della tragedia avvenuta domenica 19 luglio 1992, all'altezza del numero civico 21 diMariano D'a Palermo, quando, in conseguenza di un attentato di stampo mafioso ...

Via d'Amelio, Giorgia Meloni spiega perché non andrà alla fiaccolata per Paolo Borsellino Open

Roma, 19 lug. (askanews) - "La strage di Via D'Amelio, dove Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta vennero uccisi dalla mafia, è stato il motivo per il quale ho iniziato a fare politica. La ...A Sestu una Santa Messa per ricordare la poliziotta sarda morta il 19 luglio 1992 insieme al giudice Paolo Borsellino e ai colleghi della scorta L'agente Emanuela Loi aveva 24 anni quando morì in via ...