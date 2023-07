Via D’Amelio | governo e commissione Antimafia hanno l’occasione per dire da che parte stanno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La mafia, come la guerra, uccide oltre le persone anche la verità e se le persone uccise nessuno le può riportare in vita, la verità invece può essere recuperata e gridata sui tetti. Oppure no e questa è ancora oggi la responsabilità che lo Stato ha nei confronti di Paolo Borsellino e degli agenti della Polizia di Stato che vennero massacrati in via. Ed è il peso di questa responsabilità che probabilmente inizia a gravare sulle spalle della presidente Meloni che infatti nonciperà alla fiaccolata di questa sera. Le contraddizioni della sua maggioranza sono esplose e forse la preoccupano le parole di Salvatore Borsellino che ha annunciato “volteremo le spalle agli impresentabili”, cioè a quelli che “è meglio che non si presentino per ciò che rappresentano” parafraso io. In questi trentuno tormentati anni, trascorsi dalla strage del 19 ...