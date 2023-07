Via d’Amelio | Giorgia Meloni spiega perché non andrà alla fiaccolata per Paolo Borsellino

Trentuno anni dalla strage di, per gli italiani è ieri. Resta viva la ferita, il senso di sconfitta. La stessa delusione che trovò sfogo durante i funerali è sedimentata ancora oggi nell'immaginario collettivo dei ...La premier Giorgia Meloni non andrà alla fiaccolata in onore di Paolo Borsellino e i cinque membri della sua scorta. Oggi ricorre l'anniversario della strage di. La presidente del Consiglio alle 8.50 deporrà la corona nella davanti alla lapide in memoria dei poliziotti uccisi: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina ...ROMA. Per la prima volta, questa sera, Giorgia Meloni non parteciperà alla tradizionale fiaccolata organizzata dai movimenti di destra per commemorare la strage diin cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e cinque membri della scorta. L'evento che " racconta spesso Meloni " l'ha convinta a entrare in politica. Solo tre giorni fa prometteva:...

Via d’Amelio, due cortei separati tra le tensioni. Meloni solo alle iniziative ufficiali. A Palermo ... Il Sole 24 ORE