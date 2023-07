Via D’Amelio | 250 bambini colorano il luogo della strage del ’92 | un inno alla bellezza e alla vita

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Viaoggi è un tripudio di colori. A 31 anni da quel maledetto boato di tritolo che uccise il giudice Borsellino e i suoi agenti di scorta, il(davanti all’appartamentomamma del giudice) si trasforma in undi speranza e di rinascita. Circa 250provenienti da vari quartieri di Palermo sono all’opera con i pennelli in mano. Coloriamo via, dadi dolore adiInsegnanti, tutor esono tutti riuniti attorno all’ulivo, l’alberopace, in viache da simbolo di morte diventa undi colori, gioia e. È l’iniziativa ...

A debita distanza . La premier Giorgia Meloni, nel giorno del 31° anniversario dalla strage diin cui sono stati uccisi dalla mafia Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta, ha scaricato Marina Berlusconi dopo le accuse ai giudici attraverso una lettera inviata al Giornale , in ...Roma, 19 lug. " "La strage di, in cui furono uccisi Paolo Borsellino e i suoi agenti di scorta, parla al presente e, come gli altri omicidi avvenuti per mano della criminalità organizzata, impone un impegno costante, ...Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrando i giornalisti in prefettura, a Palermo, nell'anniversario della strage di. "Lo Stato ha inferto in questi mesi colpi ...