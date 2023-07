Vessicchio | “Avete paure della Juventus C’è un’azione chiara ed inevitabile”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 19 luglio 2023)attacca i media nazionali: “Azione per Danneggiare la– Hanno Paura che possa tornare forte”. Sergio, giornalista di fede Juventina, ha espresso un’opinione tagliente su una presunta campagna mediatica volta a danneggiare la. In un video recentemente pubblicato sui social media, il giornalista ha difeso l’interessesquadra di Torino per l’attaccante Romelu Lukaku. “Hanno paura che Lukaku possa venire allaperché rischierebbe di spostare gli equilibri come ha fatto già tre anni fa con l’Inter. Ladiventerebbe forte a prescindere dalla vendita di Vlahovic che vuole andare via perché non si trova bene con Allegri. Hanno paura che lapossa tornare a vincere e infatti la stampa sta ...