Verona | Baroni | «Voglio vedere una squadra dinamica e aggressiva»

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Marco, neo allenatore dell’Hellas, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sua nuova avventura Marco, neo allenatore dell’Hellas, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sua nuova avventura. Le sue dichiarazioni: «Ho avuto due annate positive e con il mio staff abbiamo sempre fatto bene dove siamo subentrati. Ora mi concentro sul lavoro che sto facendo e guardo avanti. Conoscere l’ambiente qui ami aiuta con il presidente e il direttore c’è stato subito feeling. A me piacciono le sfide. Non guardo al modulo ma alla filosofia e al cercare di mettere nelle migliori condizioni i miei giocatori.undinamico e aggressivo».

Marco, neo allenatore dell'Hellas, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sua nuova avventura Marco, neo allenatore dell'Hellas, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della ...I tifosi hanno trovato rifugio nelle strutture indicate, allenamento delsospeso dal tecnico Marcoe squadra negli spogliatoi di gran corsa, mentre un gazebo ha anche colpito una ...Prima di loro, l'Assoallenatori aveva discusso con Vecchi (Feralpisalò), Corini (Palermo), Vanoli (Venezia), Gilardino (Genoa),), Dionisi (Sassuolo), Bisoli (Sud - Tirol), Pirlo (...

Verona, Baroni: "Ho tanti giovani interessanti: Cabal, Terracciano, fino a questo Cissè" TUTTO mercato WEB

Ci siamo, dopo giorni di attesa è ufficialmente entrata nel vivo la stagione di calciomercato estiva per l’Hellas Verona di Marco Baroni ed il Torino targato Ivan Juric. Entrambe le compagini sono ...B idoni volanti, cartelloni sradicati, il Verona Village in panne. Un vento da paura sembra annunciare tempesta, ma poi tutto si risolve in una placida pioggia e nell’allenamento saltato, coi ...