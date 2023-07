(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il pubblico ministero padovano Silvia Golinquattrodi reclusione perveneta, Domenico, a causa di un finanziamento da 20 mila euro a beneficioFondazionePubblicaRegione. La, infatti, contestato il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità al potente manager, che oggi èdi Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari nazionali. Imputata assieme a lui era anche l’amica Alessandra Stefani, dipendente dell’Unità sanitaria locale di Vicenza, in distacco presso la Fondazione. Entrambi ...

A mettere nei guai il brigadiere di Vittorio(giàin primo grado anche da un secondo processo, che lo vedeva alla sbarra per traffico d'armi) era stata una frase che Ricci avrebbe ...... con il fiato sul collo dei governatori, a cominciare da quelloLuca Zaia. Che in più ... e mai avrebbeil figliolo a priori. La presidente del Consiglio ha capito che si è aperta una ...Ma la vicenda del sottosegretario, che Linkiesta ha potuto approfondire con la conoscenza ... Storari è stato, mentre è stato condannato Davigo dal Tribunale di Brescia, che ha ritenuto ...

Veneto, assolto l’ex direttore generale della Sanità Mantoan. La procura aveva chiesto 4 anni Il Fatto Quotidiano

Entrambi sono stati, invece, assolti dal giudice per l’udienza preliminare Claudio Marassi perché il fatto non sussiste. Il processo si è svolto con rito abbreviato. Secondo l’ipotesi dell’accusa, il ...Era accusato di decine di furti in abitazione nella Bassa friulana nel 2015. Agiva con la tecnica del buco nell’infisso ...