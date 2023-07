Vendite auto Ue; elettrico sale del 66% a giugno ma è presto per parlare di rivoluzione

Leggi su panorama

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Una rondine non fa primavera, tuttavia in Europa qualcosa si muove a proposito del mercato delleelettrica: in Area Ue, Efta (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.) e Regno Unito ha segnato un incoraggiante 18,7% in più dello stesso mese del 2022 con 1.265.678 immatricolazioni che portano il primo semestre dell’anno a registrare 6.588.937 unità, con un incremento del 17,6% sul 2022. La parte più significativa dei dati dichiarati da Acea è che nell’Unione europea le immatricolazioni dielettriche asono state 158.252, il 66,2% in più dello stesso mese dell’anno prima, pari a una quota di mercato del 15,1% a fronte del 10,7%. Cavallo di battaglia Tesla, che immatricolando 47.606 esemplari vede una crescita del +105%. Nonostante questo Acea continua a dichiarare quanto sia ancora lontano un mercato globale e ...