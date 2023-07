Veicolo in fiamme in autostrada | traffico in tilt

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Capriate San Gervasio. Un mezzo inlungo l’A4 ha mandato ilinnel primo pomeriggio di mercoledì 19 luglio. Per cause ancora in fase di accertamento, il camioncino ha preso fuoco tra lo svincolo di Capriate San Gervasio e quello di Dalmine. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Seriate, competente sul tratto diin questione e i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione stradale a causa delgià intenso a causa dei cantieri e delle persone in marcia verso i luoghi di villeggiatura. Nel giro di mezz’ora si sono formati più di 6 chilometri di coda.

