Vecchioni intervistato da Scanzi | “Quando Geronimo La Russa e i suoi amici mi rubarono anche le mutande” La replica | “Falsità | querelo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 luglio 2023)da Andreaa Firenze, in un evento in programma al festival La Gaberiana dedicato a Giorgio Gaber, il cantautore Robertoha ricordato un episodio che lo ha coinvolto oltre 25 anni fa e che tocca il figlio di La. Si tratta del primogenito, fratello di quel Leonardo Apache che da settimane occupa le prime pagine dei giornali per essere stato accusato di aver stuprato una ragazza. “Mia figlia aveva 14 anni, era il 1997. Per la prima volta fece una festicciola in casa con quattro amiche. Noi andammo a casa di mia mamma che abitava vicino” ha cominciato a raccontare. “Dopo pochissimo comincia ad arrivare gente. Ragazzi di 17, 18, 19 anni, molti minorenni e molti maggiorenni. Sono entrati in casa e mi hanno rubato di tutto. Tutti i ...