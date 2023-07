Vecchioni e il Fatto attivano la macchina del fango contro Geronimo La Russa Lui | “Sono allibito | querelo”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) “Ho dato mandato al mio avvocato Vinicio Nardo affinché tuteli in ogni sede competente la mia onorabilità”. Ad annunciarlo è statoLa, primogenito di Ignazio, dicendosi “” dopo essere stato additato come ladro di mutande per un episodio avvenuto in casa di Roberto26 anni fa, quando lui di anni ne aveva 17. Una vicenda rievocata dallo stesso cantautore nel corso di un’intervista con Andrea Scanzi al festival “La Gaberiana” e ripresa con grande risalto dalquotidiano. L’episodio di 26 anni fa raccontato da Robertoha raccontato che nel 1997 la festa di sua figlia 14enne fu funestata dall’arrivo di alcuni ragazzi più grandi, “17-18-19 anni”, che, favoriti dall’assenza sua e della moglie, fecero razzia in casa, ...

RobertoIlera già noto da tempo, come era nota la difesa di Geronimo La Russa, che ha sempre affermato di non aver mai rubato nulla e di aver abbandonato quella compagnia di amici ...... sul caso non ci saranno altri interventi' La replica di Geronimo La Russa Immediata la replica di Geronimo La Russa, che in una nota hasapere: ', che già all'epoca in cui ero ...... e il cantautore non hafatica a riportare la memoria indietro nel tempo e a rivelare l'... anche perché ormai è andata in prescrizione', ha premesso, che non ha mai pronunciato ...

Quella volta che Geronimo La Russa entrò in casa di Roberto ... Open

«Sono allibito per la notizia pubblicata dal Fatto Quotidiano, con richiamo in prima pagina, dal titolo “Vecchioni ricorda: Geronimo e soci mi rubarono pure le mutande” ripreso poi parzialmente dal ...Mia figlia aveva 14 anni, è nata nel 1983, era il 1997”, ha esordito Vecchioni, intervistato dal giornalista Andrea Scanzi al festival “La Gaberiana” a Firenze. “Per la prima volta mia figlia volle ...