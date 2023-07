Vasseur | in Ungheria una Ferrari di nuovo vicina ai primi

...speravamo ma in Canada e in Austria abbiamo fatto dei chiari passi avanti e incrediamo ci siano le condizioni per dare a Charles e Carlos una vettura performante ", spiega Frederic. ......sabato per ottenere un buon risultato alla domenica anche in considerazione del fatto che i sorpassi innon sono mai troppo semplici. " Entrambi i piloti amano la pista " ha aggiunto...In cerca di conferme Il processo di sviluppo della Ferrari potrebbe garantire ulteriori passi in avanti anche in, come affermato dal Team Principal Frédéric: 'Arriviamo a Budapest ...

F1, Vasseur: "Ferrari in Ungheria con una vettura performante" - Sportmediaset Sport Mediaset

A Silverstone le cose non sono andate come speravamo ma in Canada e in Austria abbiamo fatto dei chiari passi avanti e in Ungheria crediamo ci siano le condizioni per dare a Charles e Carlos una ...Alessandro Secchi | Parlando al sito Ferrari, il Team Principal Fred Vasseur ha anticipato la gara che si correrà tra pochi giorni a Budapest per il GP ...