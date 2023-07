Vanessa Grey fa ballare tutti a suon di Tette !

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Oggi Notizie Scopriamo insieme il nuovo singolo di, "", un inno all'autostima e contro il body shaming! Amici di gossip, preparatevi a un'esplosione di allegria e autostima con il nuovo singolo di, ""! Dal 21 luglio, nelle radio e sulle piattaforme digitali, potrete godervi questa canzone ironica e provocatoria, ma con un messaggio di forza per tutte le donne., nota speaker radiofonica, conduttrice e cantante, ci invita ad accettarci e mostrarsi senza paura del giudizio altrui. Un inno contro il body shaming e un messaggio forte per le nuove generazioni: "dietro lec'è di più!".: un artista contro il body shaming La nostra ...

Vanessa Grey - TETTE (Radio Date: 21-07-2023) EarOne

Venerdì 21 luglio esce in radio e in digitale “TETTE”, il nuovo brano della speaker radiofonica, conduttrice e cantante VANESSA GREY. È attivo il pre-save: https://ingrv.es/VanessaGrey-TETTE.Il titolo del nuovo singolo di Vanessa Grey, cantante, conduttrice e speaker radiofonica, è di quelli fatti apposta per farsi notare: «Tette», in uscita il 21 luglio. Lei parla ...