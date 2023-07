Valentina Ferragni e i tacchi in bici | i fan | «Ti meriti il like a priori | dato che non ci salirai mai» La sua risposta è epica

Leggi su blog.libero

(Di mercoledì 19 luglio 2023)è appena tornata in Italia da Mykonos, in Grecia, dove ha trascorso il weekend con le sorelle e le amiche per l’addio al nubilato di Francesca che si sposerà a settembre. L’influencer è, però, rimasta a Milano poche ore perché, infatti, è ripartita subito per Forte Dei Marmi, località toscana in cui, spesso, si reca per trascorrere qualche giorno di relax. La sorella minore di Chiaraha pubblicato alcune foto che hanno fatto sorridere e anche storcere il naso ai follower. Il post Instagram disi trova a Forte dei Marmi per alcuni progetti lavorativi e ha scattato, quindi, qualche foto in cui si mostra con un mini abitino a pois e con dei sandali con i. ...