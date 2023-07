Vacanze | se l’hotel non è come te lo aspettavi puoi richiedere il rimborso | ecco tutti i dettagli

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 19 luglio 2023) È possibileilse l’albergo o la struttura dove è stato effettuato il soggiorno non ha rispettato le condizioni contrattuali. Quando si va in vacanza difficilmente pensiamo che la prenotazione in un albergo o ristorante siano soggette a regolenei comuni contratti. Invece sono equiparabili e di conseguenza sussistono i medesimi diritti e doveri delle parti. Senon soddisfa gli accordi si può chiedere il– Grantennistoscana.itNon parliamo (solamente) di truffe, cosa che succede sempre più spesso per le case al mare o agli studenti, ma di situazioni in cui un hotel non offre ciò che aveva promesso – e fatto pagare. Il viaggio al mare o in montagna o nelle città d’arte dovrebbe essere quello chesi aspettano: un’esperienza piacevole. ...