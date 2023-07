“Vacanze in Costiera? Faticose” | “Vai a lavorare davvero” | botta e risposta tra la tiktoker e l’assessora

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Qualche giorno fa aveva pesantemente preso di mira una delle mete turistiche italiane più apprezzate al mondo, raccontando in un video sui social che: “Trascorrere una vacanza inAmalfitana è un lavoro, è impossibile arrivarci. Per raggiungere l’albergo bisogna salire a piedi 160 gradini con tutti i bagagli. Salta la corrente elettrica. E tutti gli influencer che hanno piazzato lasulla mia pagina ‘Per te’ negli ultimi due mesi meritano di finire in prigione”. Un filmato che aveva raggiunto migliaia di visualizzazioni, ma Lexi Jordan, questo il nome della turista americana autrice del video, è stata sommersa da un vespaio di polemiche: moltissimi gli utenti che l’hanno insultata e accusata di non apprezzare uno dei paesaggi più belli del Bel Paese. Ad intervenire sulla questione è intervenuta anche Enza Cobalto, assessora alla Cultura ...

E’ diventato virale il lamento della tiktoker americana, che ha deciso di trascorrere la vacanza il Costiera Amalfitana, per poi parlare male del luogo. Il suo sfogo è stato diffuso sui social per cui ...I social e soprattutto TikTok pullulano di americani in vacanza in Europa, sbeffeggiati dalla community per i loro commenti.