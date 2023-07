Vacanza in montagna | un decalogo per sicurezza | divertimento e relax

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ilè suddiviso per “argomenti” e, per ogni punto, esperti e professionisti del settore forniscono delle “azioni appropriate” da mettere in atto A seguito del 2° Convegno Nazionale “La Medicina die il cambiamento climatico”, tenutosi a Pinzolo il 9 e 10 Giugno scorsi, tre Società scientifiche – la Società Italiana d’Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI), la Società Italiana Medicina di(SIMeM) e la Società Italiana di Medicina dei Viaggi (Simvim) – hanno redatto un, per trascorrere le vacanze “ad alta quota” e vivere lain tutta. “Grazie a lavoro congiunto e alla collaborazione della Società Italiana d’Igiene, della Società Italiana di Medicina die della Società Italiana di Medicina dei ...

Presente anche il sindaco Ottavio De Martinis per l'evento di sensibilizzazione per il superamento delle barriere per le persone disabili anche in montagna, sia nei luoghi di mare che di montagna.

