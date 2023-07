Usa | Trump | la giustizia mi attacca perché sono davanti a Biden

(Di mercoledì 19 luglio 2023) "Ogni volta che i sondaggi mi danno in vantaggio su, lami. non è mai successo nella storia degli Stati Uniti". Lo ha detto Donalddurante un incontro con i suoi ...

"Ogni volta che i sondaggi mi danno in vantaggio su Biden, la giustizia mi attacca. non è mai successo nella storia degli Stati Uniti". Lo ha detto Donalddurante un incontro con i suoi sostenitori in Iowa. "Dobbiamo rendere l'America di nuovo grande.L'ex presidente degliDonaldha annunciato di essere indagato per l'assalto al Campidoglio americano da parte dei suoi sostenitori più accaniti, i cosiddetti Proud Boys, del 6 gennaio 2021, ...... tale e quale a quelli fatti dell'amministrazione. La seconda un mostruoso leviatano ..., Biden frena sull'ingresso dell'Ucraina nella Nato Il presidente statunitense alla Cnn: se così fosse ...

Usa, Donald Trump indagato per l'assalto a Capitol Hill | Poi gli insulti al procuratore: "E' uno squilibrato" TGCOM

Per i suoi presunti tentativi di ribaltare il risultato delle elezioni del 2020. Donald Trump è indagato per i suoi presunti tentativi di ribaltare il risultato delle elezioni del 2020. L’ex… Leggi ...Donald Trump torna a parlare dopo l'annuncio dell'indagine a suo carico per l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. "Ogni volta che i sondaggi mi danno in vantaggio su Joe Biden, la giustizia mi ...