(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfohato a Palazzo Piacentini ilper laPasquale Stanzione. Al centro del colloquio, secondo una nota del Mimit, la ...

"Con il presidente Stanzione - ha sottolineato- abbiamo concordato sulla necessità di realizzare nuove e più incisive iniziative per tutelare i consumatori, colpendo irregolarità e ...A tal fine,incontrerà oggi il presidente della Autorità Garante per la Privacy Pasquale Stanzione. Telemarketing e tutela consumatori Il ministro ha ribadito la necessità di intensificare gli ...'E' fondamentale - commenta il ministro- che ci sia un'attenta attivita' che permetta di dare risposte sanzionatorie tempestive ed efficaci per la mancata applicazione di quanto previsto nel ...

Urso incontra il Garante Privacy, 'stretta sul telemarketing' Agenzia ANSA

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha incontrato a Palazzo Piacentini il Garante per la Privacy Pasquale Stanzione. Al centro del colloquio ...Telmarketing selvaggio: il ministro del Mimit Urso incontra il presidente Agcom Lasorella e domani il Garante Privacy Pasquale Stanzione.