Uomini e Donne Gossip | Ida Platano svela un divertente aneddoto in aereo durante le vacanze

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 19 luglio 2023)le sue meritatein Sardegna, Ida, la nota ex dama di, ha deliziato i suoi fan con un’esilarante storia vissuta in. La bella e sempre attiva influencer ha condiviso su Instagram un simpatico racconto riguardante un particolare momento di imbarazzoil suo volo di ritorno., imbarazzante momento inper IdaNell’esilarante racconto, Idaha rivelato di essere stata costretta a sopportare la presenza di una coppia con una puzza intollerabile seduta dietro di lei. Non resistendo più, Ida ha preso il suo profumo e ha generosamente spruzzato l’aria per alleviare l’odore sgradevole. I passeggeri circostanti ...