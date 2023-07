Una vergogna | non ci faremo coinvolgere L' ultimo affronto di Prigozhin alla Russia

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Non più la guerra in Ucraina, inizia «un nuovo viaggio in Africa». Incontrando i suoi mercenari in Bielo, il capo della Wagner Yevgenyha illustrato la missione che li attende, secondo un video postato su telegram dal servizio stampa del gruppo. «Benvenuti ragazzi, benvenuti sul territorio bielorusso», diceaccogliendo i mercenari, riuniti in campi di addestramento in Bielosecondo l'accordo raggiunto all'indomani della fallita rivolta contro la leadership di Mosca il 24 giugno scorso. «Abbiamo combattuto con onore - rivendica il capo di Wagner -, Quello che abbiamo fatto è stato grande per la. Quello che sta accadendo al fronte ucraino è unain cui non dobbiamo essere coinvolti». Poiesorta i suoi ...

Quello che sta accadendo al fronte è una vergogna in cui non dobbiamo essere coinvolti". Poi Prigozhin esorta i suoi uomini a comportarsi bene con la popolazione locale, ordina di addestrare l'...

