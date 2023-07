Una maxi-chiatta per fermare gli sbarchi dei migranti | giro di vite in Gran Bretagna

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Una norma che sta facendo discutere. Guardata con estrema attenzione dal nostro governo. E che ha uno scopo chiaro, evidente e dichiarato: scoraggiare con ogni mezzo l'arrivo degli immigrati. Procede a passo spedito la ratifica della nuova legge inglese fortemente voluta dal Premier Rishi Sunak. Martedì il Parlamento britannico ha approvato una norma che (come da copione) ha fatto gridare allo scandalo i tromboni progressisti. Perché limita in modo netto, perentorio, drastico il diritto di asilo. Un collo di bottiglia evidente, che ha sollevato l'indignazione di qualche burocrate delle Nazioni Unite. "Contraddice il diritto internazionale sui rifugiati". Polemiche che non hanno minimamente intaccato il tenace primo ministro conservatore. Che non solo ha tirato dritto, ma anzi ha rilanciato un'altra misura che sancirà un prima e un dopo. Si tratta, nello specifico, ...